Главный эпидемиолог Грузии назвал долю заражений омикрон-штаммом в стране

1 фев. 18:59

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рассказал об итогах изучения 1184 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса COVID-19.

По его словам, в настоящее время на "омикрон" приходится 90-95% выявленных случаев заражения коронавирусом в стране.

Главный эпидемиолог Грузии отметил, что 50% заболевших были два раза вакцинированы и болезнь протекала в относительно легкой форме. 14% случаев COVID-19 приходятся на повторное заражение. Из 1184 больных госпитализация понадобилась 38 гражданам, умерли 3 человека.

Гамкрелидзе также обратил внимание на то, что вероятность госпитализации при "омикроне" ниже, чем при предыдущих штаммах. Он пояснил, что при "дельте" данный показатель составлял от 12% до 20%, а при "омикроне" снизился до 3,7%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 378 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 1 200 124 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 020 510 жителей страны, умерли - 15 016.