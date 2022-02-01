В ВОЗ рассказали, как будет развиваться волна "омикрона" в России

1 фев. 18:44

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге волна омикрон-штамм коронавируса в России будет мощной, но короткой.

"Мы видим исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет - защита уязвимых групп населения", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Он также перечислил пять шагов, которые необходимо сделать РФ на фоне роста заболеваемости "омикроном". "Номер один - вакцинация, номер два - бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три - маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре - проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять - правительства должны повышать уровень доступности лечения", - цитирует Клюге РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 378 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявлены 11 986 913 случаев заражения.