Коронавирус забрал у КБР еще 50 миллионов

1 фев. 18:20

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поручил выделить на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции нового типа для амбулаторных больных дополнительно 50 млн рублей, сказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Уточняется, что об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в КБР.

"Из республиканского бюджета было направлено 32 млн рублей, из федерального бюджета решением правительства РФ, региону было выделено 26 млн рублей… На указанные цели по поручению главы Кабардино-Балкарии из регионального бюджета в минувший понедельник выделено еще 50 млн рублей", - приводит сообщение ТАСС.