Самый результативный баскетболист Турции перешел в ЦСКА

1 фев. 18:13

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал американского защитника Аллерика Фримэна до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба армейцев.

Ранее Фримэн выступал за турецкий "Бурсаспор" и был признан самым результативным - в среднем он за игру набирал 20,5 очка, делал 3,1 подбора за 33,6 минуты в 15 матчах.

По словам главного тренера сине-красных Димитриса Итудиса, Фримен добавит команде атакующего мастерства. "У него есть способность создавать пространство и дистанцию от соперника за счет готовности пройти под кольцо или бросить издали, он может создавать возможности для себя и для товарищей по команде", - сказал он.