В ВОЗ призвали осторожно снимать коронавирусные ограничения

1 фев. 17:58

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила сегодня глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.‎

"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - цитирует представителя организации РИА Новости.

По ее словам, принимая решение снять ограничения, властям следует руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 378 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявлены 11 986 913 случаев заражения.