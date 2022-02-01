Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши посетит Донбасс

1 фев. 17:50

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в ходе визита на Украину намерен посетить Донбасс. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

"В следующую среду (9 февраля) министр Рау отправится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 2 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отправится в США. 9 февраля начнется его визит на Украину. 15 февраля глава польского внешнеполитического ведомства приедет Россию.