Почти все школы Грузии продолжают работать очно на фоне роста заболеваемости COVID-19

1 фев. 17:35

Почти все школы Грузии продолжают работу в очном режиме на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили.

Она подчеркнула, что на данном этапе из 2085 государственных и 217 частных школ на дистанционную форму обучения перешло всего 201 образовательное учреждение.

"Как вам известно, согласно решению министра образования и науки, уже сегодня всем родителям предоставлена ​​возможность выбора формы дистанционного обучения, если они сочтут это необходимым", - цитирует Махарашвили "Грузия Online".

Она также призвала все школьное сообщество проявить максимально возможную социальную ответственность и помочь сохранить учебный процесс в классах. "Мы не пожалеем для этого усилий", - добавили замминистра.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 378 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 1 200 124 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 020 510 жителей страны, умерли - 15 016.