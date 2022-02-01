Любитель варенья обманом выманил сотни банок у жительницы Кабардино-Балкарии

1 фев. 16:56

В Баксанском районе задержан местный житель, подозреваемый в мошенничестве, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КБР.

В субботу 15 января к правоохранителям обратилась 56-летняя местная жительница, рассказавшая, что в ноябре прошлого года она опубликовала на сайте объявлений информацию о продаже варенья. "Через некоторое время с ней связался потенциальный покупатель и, договорившись внести оплату в течение двух дней, забрал 786 банок варенья на общую сумму 117,9 тыс рублей. Однако вскоре злоумышленник перестал выходить на связь и сменил номер телефона", - пояснили в полиции.

Вскоре подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).