В Узбекистане официально зарегистрирован биатлон

1 фев. 16:56

Минюст Узбекистана зарегистрировал Федерацию биатлона, сообщает пресс-секретарь ведомства Севара Уринбаева в Telegram-канале.

По ее словам, организация планирует развивать и популяризировать этот вид спорта на территории республики, а также приступит к всесторонней поддержке спортсменов, особенно молодежи, защите прав и законных интересов своих членов.

Напомним, на предстоящих Олимпийских играх в Пекине Узбекистан представит Комилжон Тухтаев, который выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.