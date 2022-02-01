У сепаратистов Карабаха дефицит внимания, а у Баку – своя повестка

На днях декоративные "парламентские фракции" непризнанного карабахского режима, укрывающиеся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента (РМК) на территории Азербайджана, анонсировали принятие радикального как по форме, так и по содержанию "законопроекта о деоккупации территорий НКР".

Если коротко, то сепаратисты, финансово выживающие за счет трансфертов из бюджета Армении (в текущем году они получат 290 млн дол. из карманов армянских налогоплательщиков) и помощи армянской диаспоры затребовали контроль над обширными территориями Азербайджана. А именно над семью азербайджанскими районами вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области АзССР, которые Армения вернула Азербайджану в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года. Сепаратисты хотят получить контроль и над всеми остальными районами, некогда входившими в упраздненную НКАО. Речь идет о Шуше, Гадруте, Суговушане (Матагизе), а также всех тех территориях бывшей НКАО, которые оставались под контролем Баку с момента распада СССР. Также в "законопроекте" озвучены угрозы в адрес зарубежных компаний, действующих в Карабахе – мол, если не получите разрешение от властей "НКР", то будем разбираться с вами в международных инстанциях. Последнюю глупость комментировать сложно – достаточно сказать, что непризнанное никем, включая Армению, образование, априори не может обращаться в международные инстанции.

В иное время автор этих строк не стал бы акцентировать внимание читателей на подобных новостях из далекой азербайджанской провинции – в конце концов, "парламент НКР" никем в мире не признан, сам регион находится в экономическом и логистическом тупике, и никаких перспектив выжить без интеграции с Азербайджаном у него нет. То есть, масштабные территориальные претензии сепаратистов можно охарактеризовать простой, но емкой фразой – "мечтать не вредно"... Но все же, в этой истории следует зафиксировать несколько ключевых деталей, так как речь идет не столько о сепаратистах, сколько о тех, кто ими управляет, и об их намерениях.

Во-первых, надо понимать, что режим Араика Арутюняна обладает нулевым уровнем суверенитета, и он не действует сам по себе. Если до войны бюджет "НКР" формировался на 50-60% за счет трансфертов из Армении, то после войны – на 90%. Все свои действия Арутюнян согласовывает с Ереваном. И за несколько дней до появления новости о готовящейся "резолюции парламента" Арутюняна принимал как премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во-вторых, привлекает внимание то, что сепаратистский режим выдвигает лозунги, прямо нацеленные на подрыв положений трехстороннего заявления от 9 ноября и создание ненужной напряженности в зоне ответственности российских миротворцев. Очевидно, что сам Ереван реваншистские идеи озвучивать пока не решается, и потому пытается поддерживать их через непризнанный режим, который формально не признает и сама Армения. Таким образом, вместо подготовки жителей региона к мирному сосуществованию, которое диктуется логикой региональных трендов (здесь стоит упомянуть выдвинутый Россией, Турцией и Азербайджаном формат "3+3"), армянская сторона и ее прокси в Карабахе навязчиво приглашают Баку к жестким действиям по окончательной ликвидации режима сепаратистов. Возможно, по задумке авторов идеи, она несет в себе некий конфликтный потенциал для отношений между Азербайджаном и российским миротворческим контингентом. Не секрет, что попытки внести разлад в отношения между Москвой и Баку – традиционный элемент армянской внешнеполитической линии. Российско-азербайджанское сближение для сторонников глубоко укоренившейся в армянском обществе экспансионистской идеи "миацума" смерти подобно, а потому попытки создать напряжение прекращаться не будут. В эту же логику укладываются и упорные попытки карабахских сепаратистов создать "русскую общину Карабаха" - настолько малочисленную, что сегодня ее пытаются называть "русскоязычной общиной". В Армении, видимо, до сих пор надеются, что в России найдутся силы, которых подобные сомнительные авантюры могут заинтересовать.

Возвращаясь к резолюции "парламента" сепаратистского образования, надо подчеркнуть, что она не несет в себе ровным счетом никакой юридической силы. В Баку это прекрасно знают, и на подобные телодвижения карабахских армян, вероятнее всего, не отреагируют. Более того, сегодня единственно правильной стратегией Азербайджана является полнейшее игнорирование любых вербальных выпадов и символических акций со стороны активистов провалившегося проекта под названием "НКР". Превратить Араика Арутюняна и его клику в "субъект" региональных процессов – одна из целей официального Еревана, пытающегося вернуть на международную повестку вопрос уже решенного для Баку "карабахского конфликта".

Судя по тому, что мы могли наблюдать с момента заключения трехстороннего соглашения, в вопросе ситуации в Карабахе у Баку есть свои, довольно четко очерченные, красные линии.

Первое: отсутствие военных провокаций и попыток "накачивания" региона военнослужащими или военной техникой. Одна подобная попытка была совершена в декабре 2020 года, и тогда азербайджанский спецназ провел операцию по зачистке и обезвреживанию армянских призывников, переброшенных из Ширака в Ходжавендский район Азербайджана. Да, в Карабахе до сих пор остаются срочники из Армении – однако с каждым призывом и, соответственно, демобилизацией, их становится все меньше, поскольку новых солдат из Армении не поступает, и в этом требовании Баку очень жесток. Из-за этой тенденции уменьшения новых призывников реваншисты уже бьют в набат. Так, вчера экс-глава аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян заявил, что до "уничтожения Армии обороны Карабаха" осталась одна демобилизация: "31 января 2022 года завершился зимний призыв 2021-2022 гг. Это был третий призыв после разрушительной войны 2020 года. При каждом призыве осуществляется и демобилизация солдат, срок службы которых закончился. Фактически, уже третий раз подряд из Армии обороны Карабаха военнослужащие демобилизуются, и при этом не происходит пополнения новыми солдатами-срочниками", - заявил Казарян.

Второе: недопуск в Карабах премьер-министра, президента, главы МИД, спикера парламента, министра обороны и начальника генштаба Армении. Азербайджан поставил условие: военно-политическому руководству Армении в Карабахе делать нечего. Напомним, кто из вышеуказанной категории лиц посещал с момента окончания войны зону временной ответственности РМК, и чем это оборачивалось:

1) Глава МИД Армении Ара Айвазян 6 января 2021 года посетил Ханкенди. В связи с этим со стороны Баку был выражен резкий протест, а позднее Айвазян был отправлен в отставку.

2) Министр обороны Аршак Карапетян поехал в Карабах в начале ноября 2021 года, а спустя несколько дней произошло резкое обострение на армяно-азербайджанской границе, в результате которого армянские солдаты массово попали в азербайджанский плен, а министр Карапетян был отправлен в отставку. Армения тогда, по собственным данным, потеряла 15 солдат убитыми.

3) В начале декабря 2021 года была также зафиксирована попытка спикера парламента АР Алена Симоняна поехать в Ханкенди, однако она была предотвращена после вмешательства официального Баку.

Третье: тема "статуса" для Баку закрыта, а соответственно – любая субъектность для сепаратистского режима исключена. Данное ультимативное требование Баку Армения пытается обойти посредством активизации деятельности Минской группы ОБСЕ. Россия же предпочитает не будировать тему статуса, как говорил Сергей Лавров. Сама же МГ ОБСЕ с момента завершения войны в Карабахе ни разу не побывала, то есть фактически ее деятельность парализована. Баку рассматривает для нее исключительно гуманитарную повестку вроде восстановления доверия между азербайджанцами и армянами Карабаха.

Очертив эти красные линии и обеспечив их исполнение, азербайджанские власти пока не вмешиваются (как минимум, публично) в иные процессы, протекающие в зоне временной ответственности РМК. И уж тем более не будут они реагировать на фантастические "резолюции" сепаратистов, больше напоминающие отчаянные попытки напомнить о себе.