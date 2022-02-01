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Ковидные поликлиники начинают работать без выходных на Ставрополье

Ковидные поликлиники начинают работать без выходных на Ставрополье

Власти Ставропольского края приняли решение перевести амбулаторно-поликлинические учреждения, лечащие коронавирусных пациентов, на семидневный режим работы, рассказал глава Минздрава региона Владимир Колесников.

По его словам, ведомство издало приказ, устанавливающий временный порядок работы поликлиник. П"ереходим на семидневную работу всеми нашими поликлиниками, задействованными под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. В крае таковых 45 лечебных учреждений", - цитирует министра "Интерфакс-Юг".

Колесников добавил, что сотрудники таких учреждений будут работать в три смены - до 22.00.

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