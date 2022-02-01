В России создали семь экспресс-тестов для диагностики пяти инфекций

1 фев. 16:31

Российские ученые разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций за час, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ.

"В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два - в стадии внедрения", - заявила Голикова.

Кроме того, в прошлом году в рамках создания санитарного щита России, работали 14 центров секвенирования и были оборудованы еще восемь центров, отметила вице-премьер.