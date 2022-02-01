В Казахстане ввели мораторий на повышение зарплат депутатов, министров и акимов

1 фев. 16:14

Власти Казахстана приняли постановление о введении моратория на повышения зарплат депутатов парламента, министров и акимов, сообщает пресс-служба правительства.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в целях реализации поручений президента республики правительством были внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", которые предусматривают утверждение критериев отбора госактивов, подлежащих приватизации.