Партия Пашиняна действительно выдвинула на пост президента Ваагна Хачатуряна

1 фев. 15:55

Правящая партия "Гражданский договор" выдвинула в качестве кандидата на пост президента министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, об этом заявил временно исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян.

По словам политика, вопрос долго рассматривался сначала в правлении партии, а потом во фракции, имя Хачатуряна озвучили несколько человек.

"В итоге было принято это решение. Трудно в двух словах сказать, почему именно он. Я считаю, что выбрали хорошего кандидата – с учетом пройденного пути, добропорядочности. Он хорошо будет выполнять свои обязанности", - цитирует врио президента Sputnik Армения.

Симонян добавил, что его кандидатура тоже была выдвинута, однако он взял самоотвод.

Врио президента выразил мнение, что в первом туре выбрать Хачатуряна президентом едва ли получится, однако второй тур увенчается успехом.

Ранее о том, что именно Хачатурян будет выдвинут на пост президента, сообщили СМИ.