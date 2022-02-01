США поставили Ирану мягкий ультиматум

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или "ядерной сделке" находятся на завершающем этапе. МИД США говорит, что на достижение договоренностей остаются считанные недели.

"Мы находимся на финальном этапе. Учитывая темпы продвижения Ирана в ядерной отрасли, у нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало", - сказал на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Такой настрой говорит о том, что Вашингтон заинтересован как можно скорее реабилитировать СВПД. Ведь его сохранение означает сдерживание ядерных амбиций Ирана. Еще на минувшей неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что с Ираном нужно договариваться как можно раньше, иначе Исламская Республика будет близка к разработке ядерной бомбы. Такая вероятность на самом деле есть.

После того, как экс-президент президент США Дональд Трамп вышел из СВПД, Иран тоже решил отказаться от своих обязательств, взятых в рамках подписанного в июле 2015 года соглашения. Тегеран начал увеличивать обогащение урана. Для создания атомной бомбы нужно довести этот показатель до 90%. ИРИ медленно, но верно движется к этому, уже известно о наличии у нее обогащенного до 60% урана.

В США уверены, что Иран в течение нескольких недель может достичь "точки прорыва" в обогащении урана и увеличить объем ядерного материала, нужный для создания боезаряда.

Американская сторона, как и другие страны-участницы СВПД (Россия, ФРГ, Великобритания, Италия, Франция, Китай), не хочет допустить распространения ОМУ. США стараются оказать давление на Иран и ускорить подписание итогового соглашения. При этом Вашингтон делает это все-таки мягко.

"Это не искусственный крайний срок, не ультиматум, это просто констатация факта, о котором знают иранцы", - сказал американский чиновник, выступая на брифинге Госдепа. Оптимальным выходом из ситуации он видит прямой диалог с Тегераном.

"Если мы стремимся к тому, чтобы быстро достичь понимания, то оптимальным способом добиться этого в любых переговорах является встреча сторон, для которых больше всего поставлено на кон. Такова была наша позиция с самого начала. Мы готовы встретиться с Ираном, если они готовы встретиться с нами", - сказал он.

Ввиду того, что идущие в Вене переговоры остаются за закрытыми дверями, причину невозможности окончательного подписания сделки установить точно невозможно. Генерально и Иран, и США хотят вернуть СВПД. Иран требует, чтобы США сняли санкции, введенные Трампом против нефтяной индустрии Ирана. Американцы готовы к этому, но могут потребовать дополнительных условий от Ирана. Помимо сворачивания ядерной программы, Вашингтон хочет ограничения военно-политической активности Ирана на Ближнем Востоке - в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке - а также прекращения разработки Тегераном баллистического оружия.

Несмотря на эти объективные причины, переговоры все еще идут. Российская сторона вносит посильный вклад в их успех. Вклад Москвы ценят и в Америке. Журнал Foreign Policy считает, что именно постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов помог сохранить ход переговоров по иранской ядерной программе, которые были на грани срыва в декабре прошлого года. Такого же мнения придерживаются высокопоставленные чиновники США и другие наблюдатели.

Автор публикации подчеркивает, что Ульянов неоднократно вмешивался, пытаясь сохранить ход переговоров. Так, он помог убедить новую иранскую делегацию во главе с Али Багери Кани согласиться на обсуждение ядерных обязательств Ирана параллельно с переговорами об ослаблении санкций, убедил иранское руководство встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для разрешения споров о доступе инспекторов к ядерным объектам и сыграл решающую роль, чтобы уговорить Тегеран поставить видеокамеру МАГАТЭ на объекте в Карадже, заложив тем самым основу для восьмого раунда переговоров, начавшихся 27 декабря.

Чем на самом деле кончатся переговоры в Вене, узнаем совсем скоро. Терпение США кончается, а Иран как-никак заинтересован в восстановлении СВПД, чтобы спасти свою экономику от кризиса. Все хотят новой сделки, но она станет возможной только при обоюдном согласии и компромиссах.