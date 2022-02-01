Курорт "Газпром" открывает отель из снега "Эскимос"

1 фев. 15:53

В Сочи на горнолыжном курорте "Газпром" 4 февраля состоится открытие уникального снежного иглу-комплекса "Эскимос" .

Отель из снега появился на плато Псехако в парке "Зеленая Поляна". Площадь иглу-комплекса составляет 72 кв м, он состоит из соединенных между собой полусфер и стилизован под традиционное жилище северных народов. Внутри снежной постройки расположились отель, фотозона и место для проведения детских мастер-классов.

В дневные часы "Эскимос" будет бесплатно открыт для всех гостей парка. Желающие смогут провести в отеле из снега ночь - в номере установлена большая кровать, интерьерный камин и обеденная зона. Рядом с иглу-комплексом расположены две горки для катания на тюбах и ледянках.