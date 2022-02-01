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В Германии назвали русский и украинский народы братскими

В Германии назвали русский и украинский народы братскими

Российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому каналу n-tv назвал украинский народ братским русскому, подчеркнув, что это "практически тот же самый народ".

Кроме того, дипломат рассказал немецкому телеканалу, что Россия "никогда не угрожала Украине". "Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ", - добавил Нечаев.

При этом журналист телеканала заявил, что жители Украины могут воспринять высказывания российского посла как угрозу. "Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы", - ответил дипломат.

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