В Германии назвали русский и украинский народы братскими

1 фев. 15:41

Российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому каналу n-tv назвал украинский народ братским русскому, подчеркнув, что это "практически тот же самый народ".

Кроме того, дипломат рассказал немецкому телеканалу, что Россия "никогда не угрожала Украине". "Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ", - добавил Нечаев.

При этом журналист телеканала заявил, что жители Украины могут воспринять высказывания российского посла как угрозу. "Но это факт, и я не вижу здесь никакой угрозы", - ответил дипломат.