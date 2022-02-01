В России могут создать три банка ДНК мигрантов

1 фев. 15:39

В Госдуме выдвинули предложение создать в городах федерального значения банки ДНК мигрантов.

"На мой взгляд, целесообразно такие правила (о создании банка генетических данных мигрантов) установить для городов федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - и, когда этот механизм уже будет работать эффективно и результаты деятельности не вызовут сомнений, тогда можно запустить этот проект на всей территории России и создать единый банк данных", - заявил во вторник зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия"), пишет Агентство городских новостей "Москва".

Депутат уверен, что создание банков ДНК мигрантов изменит ситуацию с преступностью в России. "Такую инициативу я поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать. Это действительно тот механизм, который даст возможность исключить попадание в нашу страну тех лиц, которые ранее совершили преступления или правонарушения, и их обязали покинуть Россию на определенный период времени. С другой стороны, это будет сильный сдерживающий фактор для тех лиц, которые хотят приехать в нашу страну с плохими намерениями", - пояснил он.

Ранее прокурор Москвы Денис Попов заявил, что в России необходимо ввести геномную регистрации всех трудовых мигрантов.