Ташкентские полицейские приступили к использованию электрошокеров

1 фев. 15:24

Сотрудники ГУВД Ташкента обзавелись электрошокерами, который будут служить альтернативой табельному огнестрельному оружию.

При этом отмечается, что полицейские смогут их применить при отражении нападения на гражданина или сотрудника правоохранительных органов, при пресечении преступления или административного правонарушения, а также сопротивления, оказываемого сотруднику органа внутренних дел.

Помимо этого, полиция имеет право применить электрошокер во время задержания лица, застигнутого при совершении преступления или сразу же после его совершения, пытающегося скрыться, и задержания человека, который оказывает вооруженное сопротивление, пишет Sputnik Узбекистан.

Кроме того, шокер может быть применен в рамках доставления, конвоирования и охраны задержанных лиц и граждан, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту, и в целях пресечения попытки побега. Также полиция сможет применить новое оружие во время причинения вреда окружающим или себе, при освобождении заложников, при пресечении незаконных митингов или массовых беспорядков, при защите охраняемых объектов, блокировании движения групп граждан, которые совершают противоправные действия.

Стоит добавить, что сотрудники полиции Ташкента прошли спецкурсы по применению шокеров и получили сертификатов.