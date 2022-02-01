В ВОЗ рассказали, нужно ли носить перчатки для защиты от коронавируса

1 фев. 15:14

В ВОЗ не рекомендуют повсеместно использовать одноразовые перчатки для защиты от коронавируса, лучше почаще обрабатывать руки антисептиком.

"Есть специальные условия, когда перчатки могу быть использованы. Но если только вы не сталкивается с биологическими жидкостями или находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется", - заявила технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения ВОЗ Мэгги Монтгомери на брифинге во вторник.

Рекомендации ВОЗ для большинства ситуаций состоят в том, чтобы чаще мыть руки или использовать другие виды дезинфекции.