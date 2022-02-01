Руденко и Клаар обсудили послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном

1 фев. 15:11

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Клаара.