1 фев. 14:49

Обозреватели гонконгского издания South Morning China Post высоко оценили предстоящий приезд президента России Владимира Путина в Пекин, где он посетит церемонию открытия зимней Олимпиады.

Большинство пользователей отметили, что данный поступок на фоне бойкота со стороны западных государств существенно укрепляют дружбу между странами, а НАТО ничего не сможет им сделать.

Как считает читатель под ником Los.R, Россия и Китай нуждаются друг в друге, пока существуют силы, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в обеих странах.

По мнению комментатора Adrian W, Путин может общаться с Вашингтоном на том языке, который они понимают. "Россия в сто раз культурнее, чем США, но американцы относятся к ней с пренебрежением, потому что уважают только грубую силу", - добавил он.

"Это хорошо для них. Желаю им братской удачи. Нуланд три дня назад призвала Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы спасти Украину от "вторжения". Неужели она искренне верила, что Китай после стольких оскорблений со стороны Трампа и Байдена будет спасать США от их собственноручно созданного хаоса?" - задался вопросом обозреватель Joey S.

Помимо этого, ряд пользователей назвали дружбу между Россией и Китаем "беспроигрышной комбинацией". Также они пришли к выводу, что китайская экономика послужит страховкой от уязвимости Москвы, а армия РФ - дополнительной силой для Пекина.