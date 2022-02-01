Подростка из Самарканда, пнувшего мужчину в голову, и его приятеля ждет спецучреждение

1 фев. 15:01

В Самарканде рассматривают вопрос о помещении в специализированное детское образовательное учреждение подростка, который пнул пожилого мужчину в голову, а также его друга, снимавшего инцидент, сообщили в пресс-службе УВД.

Ранее в соцсетях в распространилось видео, в нем парень бьет пожилого мужчину ногой по голове, после чего убегает. Правоохранители установили, что пострадавшему 54 года, авторами видео стали два подростка 15 и 16 лет.

Инцидент произошел вечером 24 января в махалле "Кушчинор", мужчина шел в гости, когда на него напал подросток.

Сейчас подростки временно помещены в Самаркандский областной центр социально-правовой помощи несовершеннолетним.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 47 (неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей). В отношении подростков в суд поступило ходатайство о помещении их в специализированное детское образовательное учреждение.