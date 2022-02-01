Правительство рекомендует отправить на "удаленку" максимум сотрудников в России

1 фев. 14:58

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России рекомендует работодателям отправить как можно больше работников на "удаленку", рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

"В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что данный документ был принят на заседании комиссии 28 января.

В министерстве добавили, что конкретное число работников, которые можно перейти на удаленный режим, определит сам работодатель, исходя из возможностей своих и сотрудников.