Посол РФ: "Северный поток - 2" сделает газ доступным для жителей Германии

1 фев. 14:43

Запуск взаимовыгодного проекта "Северный поток - 2" обеспечит Германию газом по нормальным ценам, заявил во вторник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу N-TV.

"Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить", - сказал Нечаев.

Газ из России в Германию поставляется уже 50 лет и нет поводов считать Москву " ненадежным поставщиком", отметил он.

В настоящее время сертификация газопровода приостановлена Европой.