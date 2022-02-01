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Посол РФ: "Северный поток - 2" сделает газ доступным для жителей Германии

Посол РФ: &quot;Северный поток - 2&quot; сделает газ доступным для жителей Германии

Запуск взаимовыгодного проекта "Северный поток - 2" обеспечит Германию газом по нормальным ценам, заявил во вторник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу N-TV.

"Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить", - сказал Нечаев.

Газ из России в Германию поставляется уже 50 лет и нет поводов считать Москву " ненадежным поставщиком", отметил он.

В настоящее время сертификация газопровода приостановлена Европой.

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