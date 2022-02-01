В Грузии завершился политический кризис?

1 фев. 14:28

Весенняя сессия успешно стартовала в парламенте Грузии: на первое заседание законодательного органа пришли 114 депутатов из 148, причем представители как правящей "Грузинской мечты", так и почти всех оппозиционных партий.

Как сообщает Sputnik Грузия, свободных мест в зале заседаний практически не было.

Парламентарии прежде всего выступили с заявлениями, затем они начнут рассматривать вопросы повестки дня.

На первом заседании планируется обсудить лишение трех депутатов мандатов, резолюцию по событиям на Украине, утверждение главы Центральной избирательной комиссии Грузии и ряда законодательных инициатив, в том числе по экологии, строительству и так далее.