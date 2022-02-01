Дагестан и Москва готовятся к празднованию 90-летие со дня рождения Фазу Алиевой

1 фев. 14:19

В министерстве культуры Дагестана обсудили проведение праздничных мероприятий по случаю юбилея народной поэтессы республики Фазу Алиевой, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что крупные концертные программы пройдут в Махачкале в июне и в Доме литераторов в Москве в декабре.

Помимо этого, в рамках празднования 90-летия поэтессы запланированы фестивали, выставки, поэтические вечера, спектакли на сценах основных театров Дагестана.

Кроме того, в ее доме установят мемориальную доску, а также запланировано открытие обновленного сквера имени Фазу Алиевой в парке центральной площади Махачкалы. ⠀