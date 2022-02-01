Жительница Туркестана пришла в аптеку за лекарствами, а ушла с телефоном фармацевта

1 фев. 14:17

Женщину, подозреваемую в краже из аптеки, задержали правоохранители в Туркестанской области, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

В дежурную часть обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные похитили его сотовый телефон из аптеки, где он работает фармацевтом. Стоимость гаджета составила порядка 80 тыс тенге (около $200).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана по месту жительства.

"Как выяснилось, женщина зашла в аптеку за лекарствами. В помещении она заметила оставленный без присмотра сотовый телефон. Затем, пользуясь отсутствием людей, воровка выкрала чужой мобильник и скрылась с места происшествия", - пояснили в полиции.

Идет досудебное расследование, смартфон изъят и возвращен законному владельцу.