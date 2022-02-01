В Израиле просят Россию открыться для туристов

1 фев. 14:15

Министр туризма Израиля Константин (Йоэль) Развозов направил обращение к российскому правительству с просьбой разрешить въезд в Россию жителям еврейского государства.

Обращение написано на имя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Развозов напомнил, что правительство Израиля разрешило въезд россиян, вакцинированных "Спутником". "В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию", - пишет он.

Почти два года "десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают", сообщил Развозов.

"Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время", - заключил он.