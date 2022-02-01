Врач рассказал, на что часто жалуются больные "омикроном"

1 фев. 13:54

При новом штамме коронавируса "омикрон" поражение легких встречается гораздо реже, чем при прежних вариантах, зато часто присутствует другой симптом, рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

Как сообщает "Москва 24", в целом, по его словам, при "омикроне" люди испытывают симптомы ОРВИ или гриппа.

"Естественно, кашель при "омикроне" может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты", - поведал Пальман.

Врач уточнил, что легкие при "омикроне" поражаются гораздо реже и в менее тяжелой степени, чем раньше.

Пульмонолог добавил, что такие особенности позволяют надеяться, что в будущем COVID-19 станет простой респираторно-вирусной инфекцией.