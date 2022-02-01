Непогода мешает работе горнолыжных курортов "Домбай", "Архыз" и "Эльбрус"

1 фев. 13:50

Горнолыжные курорты Северного Кавказа второй день работают с ограничениями из-за непогоды.

"В связи погодными условиями работа канатных дорог в Домбае частично приостановлена. Сегодня работают канатные дороги первого уровня. Катание возможно только по лесной трассе и на учебно-тренировочном склоне", - сообщили во вторник на курорте, пишет "Интерфакс".

Катание вне трасс запрещено из-за высокой опасности схода снежных лавин на склонах горы Мусса-Ачитара.

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии с понедельника закрыты канатная дорога "Аполлон" и трасса "Гравитация".

По прогнозам специалистов лавиноопасность сохранится до 4 февраля.

В Кабардино-Балкарии курорт "Эльбрус" также второй день работает частично. "Канатные дороги работают до станции "Кругозор" в связи с погодными условиями. Открыты трассы от станции "Кругозор" до "Азау"", - рассказали в администрации.

В КБР опасность лавин в горах сохранится до 3 февраля.