Краснодарский край отменяет диспансеризацию из-за "омикрона"

1 фев. 13:37

Власти Краснодарского края приняли решение о приостановке в регионе диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с коронавирусом.

"Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", - сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

Глава регионального минздрава Евгений Филиппов рассказал, что за последние дни нагрузка на одного участкового врача-терапевта увеличилась в три раза, в скорую помощь за сутки поступает около 7 тыс вызовов.

В колл-центре "122" на Кубани работает 309 штатных сотрудников и 240 волонтеров. Вскоре на горячей линии могут начать работу добровольцы и студенты медицинского университета.