Казахстан может открыть филиал своего вуза в Узбекистане

1 фев. 13:36

Филиал Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаев появится в Карши, сообщает агентство "Дуне".

Генеральный консул Узбекистана в Актау Атабек Турсынбеков на встрече с руководством и сотрудниками образовательного учреждения рассказал о развитии нефтегазового сектора республики, об открытии в конце 2021 года крупнейшего завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

"Казахстанская сторона выразила заинтересованность в открытии филиала университета в Карши. Стороны договорились начать проработку данного вопроса", - отметили в агентстве.