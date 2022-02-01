Житель Чечни украл сто тысяч из шифоньера и явился с повинной

1 фев. 13:23

Сельский житель сознался в краже денег в крупном размере, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Чечне.

Накануне в ОМВД по Надтеречному району поступила явка с повинной от жителя села Надтеречное 1988 года рождения.

"Мужчина в ходе беседы рассказал сотрудникам полиции о совершенной им краже", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый сообщил, что 24 декабря 2021 года он незаконно забрался через окно в частный дом в селе Калаус и тайно похитил 100 тыс рублей из шифоньера в спальной комнате.

"Свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаивается", - уточнили в полиции.

В действиях селянина усматриваются признаки состава преступления по ст.158 УК РФ, идет проверка.