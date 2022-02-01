Синоптики дали прогноз на февраль в Узбекистане

1 фев. 13:15

В Узгидромете составили прогноз погоды на февраль, будет сухая и довольно теплая погода.

"В этом году февраль начинается с относительно теплой погоды. В первой декаде месяца ночная температура будет в пределах 0-5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем колебания температуры составят от 6-8 градусов тепла до 12-14 градусов тепла", – сообщили синоптики.

Небольшие дожди ожидаются 5-6 февраля.

В середине месяца ожидается следующая погода: около нуля ночью, по северу - до 13 градусов мороза, днем, в зависимости от региона, от плюс 3-8 до плюс 10-15 градусов. Осадков по большей части территории будет меньше нормы.

Напомним, в прошлом феврале в Узбекистане случилась жара - местами воздух прогревался до 32 градусов, затем резко похолодало, минимальная зафиксированная температура - минус 25.