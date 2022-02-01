"Омикрон" отменил "зеленые паспорта" в Грузии

1 фев. 13:07

"Зеленые паспорта" отменяют в Грузии из-за особенностей ставшего доминирующим штамма "омикрон", такое решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре.

"С учетом быстрого распространения штамма "омикрон", легким течением вируса и всемирной практики упраздняется необходимость требования "зеленых паспортов", - цитирует главу оперативного штаба координационного совета Георгия Гибрадзе ТАСС.

Напомним, "зеленые паспорта" - это специальные сертификаты, которые нужны для посещения общественных мест. Они начали действовать в Грузии с 1 декабря прошлого года.