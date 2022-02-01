Ростовские власти определились с местом для канатной дороги через Дон

1 фев. 13:00

Власти Ростова-на-Дону утвердили место размещения будущей канатной дороги, которая свяжет Театральный спуск, Зеленый остров и левый берег Дона.

"Документацией также будет предусмотрено благоустройство рекреационных зон, примыкающих к станциям канатной дороги", - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников, передает "Интерфакс".

Планировочную документацию линейного утвердят во втором квартале текущего года, после чего можно будет приступить к проектированию канатной дороги и всей необходимой инфраструктуры, - пояснил Мельников.

Протяженность трассы составит около 2-х км, пока, первом этапе, планируется построить четыре станции: две - на правом берегу, промежуточная станция на Зеленом острове и конечная - на левом берегу, восточнее стадиона "Ростов-Арена".

Напомним, ранее постановление о строительстве канатной дороги черед Дон в начале июля подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.