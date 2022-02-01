Полицейский и его подельник тайно похитили топливо на миллион рублей в Ингушетии

1 фев. 12:45

Подозреваемые в хищении топлива задержаны в Ингушетии, об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в сентябре прошлого года сотрудник ГУ МВД по региону и управляющий автозаправки в Назрани вступили в предварительный сговор и затем похитили топливо более чем на миллион рублей, продавая его клиентам АЗС по закрепленной за полицейским топливной карте, предназначавшейся для служебного пользования.

"Полученными в результате преступных действий денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению", - указано в сообщении.

Было открыто уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Тайное хищение чужого имущества". Подозреваемые были задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Идет расследование.