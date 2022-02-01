Снежная зима избавила Крым от летней засухи

1 фев. 12:38

В январе из-за многочисленных осадков в идее дождя и снега приток воды в водохранилища Крыма, расположенные в руслах рек, был значительным, и сейчас там на 24 млн кубометров больше воды, чем в самом начале года.

"К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 159,69 млн кубометров, что на 24,43 млн кубометров больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении, размещенном на сайте крымского Гидрометцентра, передает "Интерфакс".

Больше всего пополнились запасы Чернореченского водохранилища в Севастополе, а во второй декаде в горных районах и в северном предгорье образовался снежный покров, который при таянии тоже дал крымским водохранилищам серьезный приток влаги. Общий суммарный объем воды, поступившей в основные водохранилища Крымского полуострова, составил 223,15 млн кубометров, что на 142,96 млн кубометров больше, чем в 2020 году, - отметили метеорологи.