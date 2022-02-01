Что читают россияне: эзотерика вытесняет психологию и религию

1 фев. 12:28

В России по итогам 2021 года более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках и осознанности, сообщили в издательской группе "Эксмо-АСТ". Похожую ситуацию наблюдают и онлайн-маркетплейсы, пишет "Коммерсантъ".

В первый год пандемии в России значительно вырос спрос на книги по психологии, а на эзотерическую литературу - только на 13%. Теперь ситуация изменилась, сограждане, в условиях продолжающейся нестабильности, обратились к магии и картам Таро. Продажи религиозных книг, при этом, падают - минус 30% за год.

Глава отдела религии и эзотерики "Эксмо" Мария Виноградова, рассказала, что читатели заинтересованы не в теории, а в "работе с подсознанием, понимании предназначения, кармических задач и поисках ресурса".

Самые популярные книги по эзотерике в "Читай-городе": "Радикальное прощение" Колина Типпинга, "Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы" Дмитрия Троцкого и "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда.

В Ozon продажи эзотерической литературы выросли на 20%. В Wildberries также фиксируют рост продаж бумажных книг по эзотерике, настоящий хит "Таро. Полное руководство по чтению карт и предсказательной практике" Константина Лево, а спрос на карты Таро вырос на 486%.

"Медитация, позитивное мышление и все в этом направлении показывают рост с лета на 30%", - сообщил гендиректор Bookmate Андрей Баев.

Спрос интереса к иррациональному может быть связан не только с поисками себя, тревогами из-за пандемии, но и с ускорением цифровизации. Эзотерика помогает погрузиться в мистику, уйти от реальности.