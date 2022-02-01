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В Узбекистане будут строго спрашивать за состояние объектов культурного наследия

В Узбекистане будут строго спрашивать за состояние объектов культурного наследия

В Комитете по вопросам молодежи, культуры и спорта Узбекистана обсудили вопрос об ужесточении ответственности за нанесение вреда объектам материального культурного наследия.

Документ, который был рассмотрен сенаторами, предлагает усилить наказание за разрушение, повреждение объектов наследия и перевести преступления в данной сфере в категорию тяжких. Следствием займется прокуратура, сообщает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, в Комитете предложили улучшить внимание за исполнением обязательств Агентства культурного наследия при министерстве туризма и спорта.

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