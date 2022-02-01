Ученый рассказала, когда заболеваемость коронавирусом выйдет на пик в России

1 фев. 12:14

Заболеваемость ковидом в России продолжит расти и выйдет на пик к середине февраля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости... К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

По ее словам, после столь резкого подъема заболеваемости может начаться настолько же резкое ее сокращение, как это происходило в других странах.

Пшеничная пояснила, это скачок заболеваемости в России в последние несколько недель объясняется прежде всего высокой заразностью штамма "омикрон", которая связана с тем, что вирус размножается в верхних дыхательных путях.

Она добавила, что ситуация усугубляется тем, что конец января - февраль - это традиционный сезон "простуд": и в предыдущие годы в это время года всегда росла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций", - отметила замдиректора.