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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в январе

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь на берегу озера Неро в Ростове
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Открытие выставки "7 красавиц" в Русском музее в Санкт-Петербурге
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Люди во время празднования Нового 2022 года в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Траурное мероприятие, посвящённое трагедии "Черного января", в посольстве Азербайджана в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Дым из труб ТЭЦ-12 в мороз в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Московский Кремль во время сильного снегопада
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Выступление уличного театра на Фестивале "Снег и лед" в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Горнолыжный курорт Красная поляна
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в январе
Открытие выставки "Исчезающий и вечный" в Музее Востока в Москве
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