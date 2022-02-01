Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в январе

Вид на Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь на берегу озера Неро в Ростове

Открытие выставки "7 красавиц" в Русском музее в Санкт-Петербурге

Люди во время празднования Нового 2022 года в Москве

Траурное мероприятие, посвящённое трагедии "Черного января", в посольстве Азербайджана в Москве

Дым из труб ТЭЦ-12 в мороз в Москве

Московский Кремль во время сильного снегопада

Выступление уличного театра на Фестивале "Снег и лед" в Москве

Горнолыжный курорт Красная поляна