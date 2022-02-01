Стало известно, как себя чувствует брошенная матерью в клетку к медведю в Ташкентском зоопарке девочка

1 фев. 11:48

Девочка, которую мать сбросила на съедение медведю в Ташкентском зоопарке, все еще находится в одной из столичных больниц. Она переведена в палату интенсивной терапии, состояние оценивается как стабильное, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Проведено контрольное обследование в динамике. Мы делаем все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия", цитирует пресс-служба лечащего врача Собир Насимов.

Стоит отметить, что девочку навестили работники Ташкентского зоопарка и преподнесли ей и ее брату пожизненный бесплатный вход в зоопарк. Посещать зверинец они теперь смогут бесплатно в любое время.