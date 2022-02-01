Госпитализация с COVID-19 в России увеличилась на 92% за сутки

1 фев. 11:54

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили еще 125 836 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 21 533, Санкт-Петербурге - 13 619, Московской области - 11 475. В Ставропольском крае новых случаев 1 129, в Краснодарском крае - 2 396, в Дагестане - 560, в Крыму - 639, в Чечне - 401, в Кабардино-Балкарии - 229, в Адыгее - 252, в Северной Осетии - 200, в Карачаево-Черкесии - 247, в Ингушетии - 231.

Общее число инфицированных в России достигло 11 986 913 человек.

Госпитализировано за сутки 17 487 человек, на 92,4% больше, чем накануне. Выписан по выздоровлении за сутки 40 301 пациент, с начала пандемии - 10 288 582.

За сутки в России умер 663 пациент с коронавирусом, за все время - 332 012 человек.