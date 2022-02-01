Украина начала пополнять хранилища газом из Венгрии

1 фев. 11:47

Украина сегодня впервые начала импорт газа из Венгрии, - сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - написал Макогон в Facebook, передает ТАСС.

Также венгерское направление позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии, - добавил Макогон.

Согласно соглашению ОГТСУ с венгерским FGSZ, в страну может перекачиваться до 8 млн кубометров природного газа в сутки, а с имеющимися 27 млн кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа на Украину до 35 млн кубометров в сутки, - говорится в сообщении.