В ДНР предупредили, что попросят военной помощи у России

1 фев. 11:42

Самопровозглашенная Донецкой народной республики (ДНР) оставляет за собой право обратиться за военной помощью к России из-за увеличения поставок вооружения на Украину.

"Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - заявил представитель Управления Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что половина личного состава ВС Украины направлена Киевом в Донбасс, страны НАТО отказывает Украине военную поддержку и поставляют вооружение.