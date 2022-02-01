Стало известно, сколько россиян отмечают китайский Новый год

1 фев. 11:32

Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе исследования выяснил, что большинство (94%) респондентов не отмечают китайский Новый год, но 72% участников опроса знают символ наступившего года.

"Символом наступившего года по восточному календарю россияне назвали тигра или водяного тигра (72%). Женщины чаще, чем мужчины, называли символ года (82% против 60%), треть мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают (35%). Большинство граждан России не отмечает китайский Новый год (94%), празднуют - 5%, чаще граждане старшего поколения 60+ лет (7%)", - сказано в сообщении.

Результаты опроса подчеркивают, что у порядка 10% респондентов празднование китайского Нового года ассоциируется с драконом и змеем, у 8% - с пиротехникой, салютами и фейерверками, а 2% ассоциируют китайский Новый год с задержкой посылок из Китая.

Новый год по лунному календарю наступил 1 февраля и продлится до 21 января 2023 года. Его покровителем будет синий водяной тигр.