Отпраздновали день рождения: Ташкентский метрополитен уволил двух сотрудников за алкоголь

1 фев. 11:30

Дежурный по станции и уборщица лишились работы из-за употребления спиртного, такое сообщение распространила пресс-служба Ташкентского метрополитена.

В воскресенье 30 января во время ночного дежурства на станции Сергели 1 дежурный по станции и уборщица оказались на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что перед сменой дежурный и старший оператор (женщина) сходили в кафе, чтобы отпраздновать день рождения уборщицы. В заведении мужчина и именинница распивали алкоголь, что подтвердилось медэкспертизой.

Они уволены за грубое нарушение трудовой дисциплины по п.4 ч.2 ст.100 Трудового кодекса.

Кроме того, старший оператор, сознательно не сообщившая руководству об инциденте, также понесла дисциплинарную ответственность: ей объявлен выговор.