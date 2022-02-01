В Сочи теперь можно поменяться одеждой

1 фев. 11:29

В Сочи в рамках Года экологии заработал своп-маркет "Давай меняться".

"Цель своп-маркета отказаться от перепотребления, сократить покупки и дать шанс вещам обрести вторую жизнь", – отметили в администрации курорта.

Все желающие могут принести в организацию ненужные вещи: одежду, обувь, аксессуары, текстиль и прочее. Вещи можно просто сдать, а можно обменять на что-то, сданное в своп-маркет другими жителями.

Полученные непродовольственные товары будут передавать нуждающимся, а также сдавать на переработку. Кроме того, своп-маркет займется экопросвещением горожан.